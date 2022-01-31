Дмитрий Васильев - о замене Васнецовой на Буртасову: У нашей команды недокомплект

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на то, что Евгения Буртасова заменит Валерию Васнецову на Олимпийских играх-2022 в составе женской команды.

«В ситуации с заменой Васнецовой на Буртасову уже ни от кого ничего не зависит. Это уже данность: Валерия не может участвовать в Олимпийский играх, а у нашей команды недокомплект. Последние старты Буртасова действительно показывает хорошие результаты, стала чемпионкой Европы.

Не сказал бы, что Буртасова была перегружена перед Олимпийскими играми. Наоборот, Евгения сейчас на хорошем ходу и хорошем хайпе, позитивной волне. Это поможет ей, нужно это использовать», — сказал Васильев «Чемпионату».

Таким образом, женскую сборную России на Олимпийских играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.