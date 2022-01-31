Драчев обвинил СБР в заболевании Васнецовой коронавирусом

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев считает, что Валерия Васнецова заразилась коронавирусом в Москве.

«Пожалуйста: Васнецова просидела в Москве два лишних дня и заболела. То, что Васнецова заболела, является результатом расхлябанности и некомпетентности СБР. Если бы они не просидели в Москве вместо того, чтобы вылететь в Пекин, то она не заболела бы — в Москве она и заразилась», - приводит слова Драчева «Газета.Ru».

Напомним, что Васнецова вместе с Ириной Казакевич и тренером Михаилом Шашиловом не смогли вместе с основной биатлонной командой вылететь в Пекин из-за неправильно оформленного QR-кода.

По прилету в столицу зимней Олимпиады два теста Васнецовой на коронавирус дали положительный результат. Ей на замену была вызвана Евгения Буртасова.