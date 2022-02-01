«Коронавирус внес ужасную путаницу». Ярошенко - о замене Васнецовой на Буртасову на Олимпиаде

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал замену в составе женской сборной России Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову на Олимпийских играх в Пекине.

«Это потеря, прежде всего, для самой Васнецовой. Олимпийские игры - это апогей карьеры спортсмена. И не просто Игры, а медали. У Валерии был шанс бежать в эстафете, поэтому для нее это будет трагедией. Если рассматривать Буртасову как замену Васнецовой, то это почти равнозначная замена. Понятно, неизвестно, как отразятся переезды. Но там всего четыре человека бежит во всех видах, кроме смешанной эстафеты, где бегут двое.

В эстафету еще нужно попасть, а для этого надо пробежать личную дистанцию и проявить себя. Соответственно, для того, чтобы ту же Буртасову в эстафету поставить, надо дать ей пробежать какую-то гонку. А какую? Кроме индивидуальной, вариантов не вижу. Все зависит от раскладов. Конечно, запасной человек нужен, потому что форс-мажор с коронавирусом внес ужасную путаницу на этих Играх. Люди болеют, не могут стартовать», - приводит слова Ярошенко «Газета.Ru».

Напомним, Васнецова прибыла в Пекин вместе с тренером Михаилом Шашиловым и Ириной Казакевич. Специалист и спортсменки не смогли вылететь с первой партией биатлонистов в связи с отсутствием необходимых документов для участия в Играх.

По прилете в китайскую столицу Валерия сдала положительный тест на коронавирус и отправилась на карантин. В составе команды ее заменила Евгения Буртасова.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.