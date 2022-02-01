«Очень холодно. Это проблема, которую надо решать». Каминский - об олимпийской трассе в Пекине

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, с какими сложностями предстоит столкнуться спортсменам на олимпийской трассе в Пекине.

«Очень холодно. Это проблема, которую надо решать. Конечно, на самих гонках ребята будут идти быстрее. Но может появиться ветер, который сразу остужает организм, прежде всего это касается рук. А это всегда плохо для биатлониста. Конечно, можно носить более толстые перчатки, но тогда потеряется чувствительность при стрельбе, а это очень важно. А разогревающие крема тут не помогают, будем еще советоваться с медиками.

Проблема в том, что здесь на стрельбище есть порывы, которые нельзя предугадать. Это надо тренировать. Но когда ты приходишь на порыв, то сделать ничего уже нельзя. Мы понимали, куда ехали, и тренировались все время с выносом», - приводит слова Каминского «РИА Новости».

Кроме того, наставник заявил, что состав мужской команды на эстафету пока не определен.

Напомним, соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля смешанной эстафетой.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.