Евгения Буртасова: Не рассчитывала, что вообще буду каким-то претендентом на участие в Олимпиаде

Российская биатлонистка Евгения Буртасова отреагировала на новость о том, что может заменить Валерию Васнецову в составе национальной команды на Олимпиаде-2022.

Напомним, что изменения произодут из-за коронавируса у 24-летней спортсменки. СБР подала документы на Буртасову оргкомитету ОИ-2022

«Наверное, это тоже радостный момент для команды, потому что мы второй состав. Думала, нереально туда попасть, даже если про Антона (Бабикова) говорить. А я не рассчитывала, что вообще буду каким-то претендентом», — заявила Евгения в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что второй запасной значится Анастасия Шевченко.

Буртасова не принимала участия в гонках на этапах Кубка мира-2021/2022. Она лидирует в общем зачете Кубка IBU.