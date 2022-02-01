Бабикова нет в составе сборной России на этап Кубка IBU в Чехии

Союз биатлонистов России определился с составом команды на шестой этап Кубка IBU.
В программу соревнований вошли по две классические спринтерские гонки.
Мужчины: Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Михаил Первушин, Дмитрий Иванов.
Женщины: Анастасия Шевченко, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.
Соревнования пройдут в чешском Нове-Место с 3 по 5 февраля.
Отметим, что в составе мужской команды отсутствует Антон Бабиков. По словам, старшего тренера сборной Юрия Каминского, 30-летний спортсмен является первым запасным на Олимпиаду в Пекине.
источник: Союз биатлонистов России (СБР)