Кристина Резцова - о коронавирусе Васнецовой: Всех можно заменить, но не спортсмена

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова высказалась о ситуации с коронавирусом Валерии Васнецовой, которая не сможет принять участие в Олимпийских играх.

«Очень обидно. Они мучительно долго пробивались сюда, уже это выбивало из равновесия. Но когда ты через все прорываешься, добираешься до Олимпийской деревни и уже перед стартом получаешь такие новости — это очень жестко и ужасно.

Справляемся. Всех можно заменить, но спортсмена — не получится», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Чемпионка Европы Евгения Буртасова заменит Валерию Васнецову на Олимпиаде из-за ее коронавируса.