Мартен Фуркад: У меня не хватило смелости, чтобы поделиться мнением об олимпийских объектах

Пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад высказался об олимпийских объектах Пекина-2022.

«Хотел написать сообщение, чтобы поделиться с вами своим мнением об олимпийских объектах, которые я сегодня проинспектировал, но не хватило смелости...

Критикую ли я или восхищаюсь, я разрываюсь на части, потому что никто другой не хочет нюансов. Все должно быть черным или белым, но я просто не могу сделать это таким образом», — написал Фуркад в своем Instagram.

Напомним, старт Олимпийских игр намечен на 4 февраля. Соревнования по биатлону начнутся на следующий день гонкой в формате смешанной эстафеты.