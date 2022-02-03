Буртасова прилетела в Пекин, чтобы заменить в сборной России Васнецову

Биатлонистка Евгения Буртасова прилетела в Пекин чтобы заменить заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

Об этом сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале. В составе сборной России Буртасова заменит Валерию Васнецову, заразившуюся коронавирусом.

Напомним, что Васнецова вместе с Ириной Казакевич и главным тренером Михаилом Шашиловым прибыла в Пекин позже других членов команды. Они не смогли совершить первый рейс из-за проблем с документами. В Пекине Валерия сдала два положительных теста на коронавирус.

Напомним, старт Олимпийских игр намечен на 4 февраля. Соревнования по биатлону начнутся на следующий день гонкой в формате смешанной эстафеты.