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Йоханнес Бе и Ингрид Тандревольд получили статус тесно контактировавших с зараженными коронавирусом

Спортсмены смогут проводить тренировки, соблюдая ряд дополнительных ограничений
03 февраля 2022 09:02
автор: Александр Шульгин

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бе и Ингрид Тандревольд признаны тесно контактировавшими с зараженными коронавирусом.

По информации Национальный олимпийский комитет Норвегии, спортсмены летели в одном самолете с представителями других сборных команд, которыми в пекинском аэропорту было сдано четыре положительных теста на инфекцию.

«На данный момент кажется, что Ингрид Тандревольд и Йоханнес Бё могли быть в близком контакте. Таким образом, они имеют статус тесного контакта до тех пор, пока не будет проведен контрольный тест на возможный источник инфекции. По этой причине Йоханнес Бё не будет присутствовать на пресс-конференции», - говорится в релизе организации.

Старший брат Йоханнеса - Тарьей, также вошедший в состав мужской биатлонной команды отметил, что все отнеслись к этой новости достаточно спокойно, поскольку на нынешних Играх такие ситуации будут встречаться достаточно часто.

Напомним, Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.

источник: НОК Норвегии
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