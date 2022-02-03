Евгения Буртасова прибыла в Пекин для участия в Олимпиаде

Российская биатлонистка Евгения Буртасова прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Напомним, ранее прибывшая вместе со старшим тренером женской команды Михаилом Шашиловым и Ириной Казакевич Васнецова сдала положительный тест на коронавирус в пекинском аэропорту, а позже - еще один и отправилась на карантин.

Соревнования биатлонистов откроет смешанная эстафета, которая пройдет 5 февраля. Сборная России выступит в следующем составе: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.