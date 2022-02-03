Васильев рассказал, что ему не понравилось в составе сборной России на смешанную эстафету

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев скептически отнесся к составу национальной команды на смешанную эстафету Пекина-2022.

«В этом составе вызывает вопросы один человек — Латыпов. По той простой причине, что в последних гонках на Кубке мира он ужасно проявил себя в стрельбе, это немного напрягает. Учитывая тот факт, что стрельбище продуваемое, будут ветра… волнение опредёленное есть в этом смысле.

Я бы перестраховался: вместо Латыпова поставил либо Халили, либо Цветкова. Они оба стрелки, в такой эстафете нужна нулевая стрельба. А в остальном состав нормальный», — сказал Васильев «Чемпионату».

Смешанная эстафета откроет соревнования биатлонистов. Сборная России выступит в следующем составе: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.