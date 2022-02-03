Иван Черезов - о смешанной эстафете: Это самый боевой состав на данный момент

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов оценил состав национальной команды на смешанную эстафету Пекина-2022.

«Это самый боевой состав на данный момент. Все прекрасно понимают, что в каждой дисциплине, гонке надо бороться за медали. Оптимальный состав, думаю, здесь и вопросов никаких нет. Тренеры всё правильно сделали», — сказал Черезов «Чемпионату».

Смешанная эстафета откроет соревнования биатлонистов. Сборная России выступит в следующем составе: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.