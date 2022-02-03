Губерниев прокомментировал состав сборной на смешанную эстафету

Популярный российский комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев положительно оценил состав национальной команды на смешанную эстафету Пекина-2022.
«Состав биатлонистов на первый микст оптимальный! Крепкий, рабочий состав! Будет борьба!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Смешанная эстафета откроет соревнования биатлонистов. Сборная России выступит в следующем составе: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.