Губерниев прокомментировал состав сборной на смешанную эстафету

Нет худа без добра! Вот это была бы драма, пропусти Овечкин Олимпиаду из-за ковида

Матч НХЛ «Вашингтон» – «Эдмонтон» (3:5) мог стать дуэлью Александра Овечкина против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля за лидерство в гонке лучших бомбардиров сезона, но российский капитан «столичных» попал в ковид-протокол.