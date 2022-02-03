Анатолий Хованцев - о смешанной эстафете: Кто справится с ветром, тот и завоюет медали

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выбор состава национальной команды на предстоящую смешанную эстафету в Пекине.

«Тренерский штаб выбрал оптимальный вариант состава на смешанную эстафету.

Можем ли рассчитывать на медали? В Китае довольно сложные погодные условия. Оптимально сильный состав и женщин, и мужчин у норвежцев, французов, шведов — это явные претенденты в борьбе за пьедестал. Это биатлон: важно, кто справится с ветром, как будет стрелять», — сказал Хованцев «Чемпионату».

Смешанная эстафета откроет соревнования биатлонистов. Сборная России выступит в следующем составе: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.