Франция объявила состав на смешанную эстафету Олимпиады

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на смешанную эстафету Олимпийских игр в Пекине-2022. Гонка пройдет 5 февраля.
Участие в гонке примут Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе, сообщает Ski-Nordique. Смешанная эстафета начнётся в 12:00 мск.
Действующим чемпион Олимпийских игр в смешанной эстафете является именно сборная Франции. В 2018 году команда выиграла гонку. Серебряным призером стала Норвегия, бронзу выиграла Италия.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.