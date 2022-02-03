Логинов назвал особенности олимпийской биатлонной трассы в Пекине

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал об особенностях олимпийской трассы в Пекине.

«Первые два километра - это постоянный ветер в спину, и ты этот ветер особо не чувствуешь. Но как только разворачиваемся в обратную сторону, ветер дует в лицо, сразу же лицо очень сильно замерзает, и прямо хочется надеть термобелье с ветрозащиткой», - приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Олимпиада в Пекине пройдуетс 4 по 20 февраля 2022 года. Будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта (10 дисциплин).