Юрий Каминский - про погоду в Пекине: Немного напрягает, что Серохвостов вновь замерз

Старший тренер сборной России Юрий Каминский рассказал о погодных условиях в Пекине перед стартом Олимпиады-2022.

«Немного напрягает, что Даня Серохвостов вновь замёрз, как и в Эстерсунде. Сейчас будем с ним вновь над этим работать. Он же вырос в Алтайском крае, там 30-градусные морозы не редкость. То, что он сейчас замерзает, вряд ли последствия того, что было в Эстерсунде. Скорее всего, он когда-то давно замёрз, а теперь последствия. Плохо то, что у него мёрзнут пальцы, а у нас важнейший компонент – стрельба», — сказал Каминский «Чемпионату».

Отметим, что первая гонка состоится 5 февраля в формате смешанной эстафеты. Серохвостов не заявлен на эту дисциплину в состав сборной России.