«Я плачу каждый день». Васнецова показала, чем кормят в карантинном отеле, СБР отреагировал

Российская биатолнистка Валерия Васнецова, которая сдала положительный тест на коронавирус в Пекине, пожаловалась на питание в карантинном отеле, в котором она вынуждена пребывать. Инстаграм Валерии Васнецовой Инстаграм Валерии Васнецовой

«А вот это реально проблема. Крик души остающейся на карантине Леры Васнецовой. Разнообразить меню для карантинщиков пока не получается. Проблема в том что, туда ничего не разрешают передавать – ни еду, ни лекарства, ничего», - прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале глава пресс-службы СБР.

Напомним, в сборной России Васнецову заменила Евгения Буртасова.