Дмитрий Васильев: Санкции против биатлонистов выдуманы на ходу

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что IBU не имел права отстранять российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

«IBU и многие другие международные спортивные федерации нарушили свои же законы. Конституция IBU нарушена от первой до последней буквы. Нигде нет такой статьи, чтобы спортсменов в связи со сложной международной обстановкой можно было отстранять и лишать флага. Все это было выдумано на ходу. Отстранившие нас показали свое истинное лицо, свою истинную сущность», - приводит слова Васильева «РИА Новости».

Напомним, в связи с напряженной международной обстановкой подавляющее большинство спортивных федераций ввели санкции в отношении российского спорта. Отечественные спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях, либо им запрещено выступать под своим флагом и гимном.

Большинство запланированных на территории РФ турниров перенесены в другие страны.