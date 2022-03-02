IBU отстранил Россию и Белоруссию от соревнований

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Помимо этого 17 марта будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Ранее пресс-служба СБР сообщила, что российские биатлонисты не примут участия в эстафетных гонках на чемпионате мира среди юниоров в Солджер-Холлоу (США). Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве.