Тихонов - об отстранении российских биатлонистов: Очередное безголовое решение

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение IBU отстранить от соревнований российских и белорусских биатлонистов.

«Очередное безголовое решение. Здесь Америка диктует правила всему миру. А такого слабого исполкома и президента у IBU еще никогда не было», - приводит слова Тихонова Sport24.

Помимо этого 17 марта будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Ранее пресс-служба СБР сообщила, что российские биатлонисты не примут участия в эстафетных гонках на чемпионате мира среди юниоров в Солджер-Холлоу (США). Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве.