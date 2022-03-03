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Самуэльссон отреагировал на решение IBU отстранить российских биатлонистов

Сезон для сборной России завершен.
03 марта 2022 16:49

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

«Это сложный вопрос. На самом деле я думал, что первоначальное решение IBU было хорошим. Но с тех пор произошли некоторые события, которые заставили меня думать, что более строгое наказание было бы лучше», - приводит слова Самуэльссона SVT.

Помимо этого 17 марта будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Ранее пресс-служба СБР сообщила, что российские биатлонисты не примут участия в эстафетных гонках на чемпионате мира среди юниоров в Солджер-Холлоу (США). Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве.

источник: SVT
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