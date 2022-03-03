Самуэльссон отреагировал на решение IBU отстранить российских биатлонистов

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

«Это сложный вопрос. На самом деле я думал, что первоначальное решение IBU было хорошим. Но с тех пор произошли некоторые события, которые заставили меня думать, что более строгое наказание было бы лучше», - приводит слова Самуэльссона SVT.

Помимо этого 17 марта будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Ранее пресс-служба СБР сообщила, что российские биатлонисты не примут участия в эстафетных гонках на чемпионате мира среди юниоров в Солджер-Холлоу (США). Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве.