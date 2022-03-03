Женская сборная Норвегии победила в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти

Сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в женской эстафете в рамках восьмого этапа Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти.

Отметим, что в прошедшей гонке норвежки не пробежали ни одного штрафного круга, использовав четыре дополнительных патрона на огневых рубежах. На финише команда показала результат 1 час 9 минут 48,1 секунды.

На второй строчке расположилась сборная Швеции (+37,7; 0+8). Тройку лучших замкнули биатлонистки из Италии (+1.00,2; 0:7).

Добавим, что ранее российские спортсмены не были допущены к оставшимся гонкам текущего сезона Кубка мира. Решение об отстранении России от соревнований было принято Исполкомом Международного союза биатлонистов (IBU).