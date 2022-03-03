Бескон осталась разочарована дисквалификацией сборной Франции

Французская биатлонистка Анаис Бескон эмоционально подвела итоги женской эстафеты в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
«Дерьмовая эстафета», - сказала спортсменка приводит слова спортсменки L'Equipe.
Напомним, результат команды был аннулирован после того, как бежавшая на третьем этапе Жюстин Бреза-Буше нарушила правила поведения на огневом рубеже: вместо зарядки дополнительного патрона вручную она просто использовала вторую обойму.
Победительницами гонки стали норвежки. Второе место заняла команда Швеции, третье - Норвегии.
источник: L'Equipe