Зайцева назвала геноцидом отстранении российских биатлонистов

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Я вхожу в состав комиссии спортсменов ОКР, и мы считаем, что такое решение — это полнейший геноцид наших биатлонистов и всех российских спортсменов. Это неправильное решение, и оно нарушает все правила олимпийской хартии», - приводит слова Зайцевой РБ Спорт.

Помимо этого 17 марта будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Ранее пресс-служба СБР сообщила, что российские биатлонисты не примут участия в эстафетных гонках на чемпионате мира среди юниоров в Солджер-Холлоу (США). Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве.