Мужская сборная Норвегии одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти

Сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в мужской эстафетной гонке в рамках восьмого этапа Кубка мира в финской Контиолахти.

Отметим, что в прошедшей гонке норвежцы финишировали с результатом 1 час 12 минут 6,1 секунд. При этом спортсмены не пробежали ни одного штрафного круга, использовав на огневых рубежах семь дополнительных патронов.

На второй строчке расположилась сборная Швеции (+10,6; 0+10). Тройку лучших замкнули биатлонисты из Франции (+12,4; 0+7).

Добавим, что ранее российские спортсмены не были допущены к оставшимся гонкам текущего сезона Кубка мира. Решение об отстранении России от соревнований было принято Исполкомом Международного союза биатлонистов (IBU).