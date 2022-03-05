Французский биатлонист разочарован отсутствием россиян на этапах Кубка мира

Французский биатлонист Эмильен Жаклен заявил, что разочарован отсутствием спортсменов из России, Украины и Белоруссии на этапах Кубка мира.

«Я очень разочарован тем, что не вижу здесь украинцев и даже россиян и белорусов, потому что я думаю, что им нечего поделать с этой ситуацией. Всегда грустно видеть, что эти спортсмены - жители тех стран, которые связаны негативными событиями. Я бы все же предпочел, чтобы ничего из этого не было.

Меня чуть-чуть беспокоит, что я продолжаю соревноваться в такой период. Может создаваться впечатление, что я эгоистичен. Но, с одной стороны, продолжать заниматься спортом, значит подарить немного счастья в такие времена», - приводит слова Жаклена La Dauphine Libere.

Напомним, изначально IBU допустил участие российских и белорусских спортсменов в турнире в нейтральном статусе, однако позже изменил свое решение. Сборная России еще до этого отказалась выступать на таких условиях. Украинцы также самостоятельно снялись с соревнований.