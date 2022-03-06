Алимбекова заявила, что она не планирует выступать на чемпионате России в Уфе

Белорусская спортсменка Динара Алимбекова заявила, что она не будет выступать на чемпионате России, который состоится с 12 по 16 марта в Уфе.

«Соревновательный сезон для меня завершён: я не планирую поездок в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России. Останусь в Беларуси, чтобы заняться обследованием здоровья. Пусть будет так, раз уж мне выпал шанс провести все реабилитации немного раньше», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».

На чемпионат России по биатлону в Уфе организаторы сделают бесплатный вход для болельщиков. Соревнования состоятся с 12 по 16 марта.

Соревнования в Уфе пройдут с 12 по 16 марта и будут включать в себя шесть гонок у мужчин и женщин.