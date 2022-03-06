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Фийон-Майе: Конечно, без братьев Бе, Латыпова, Смольского плотность результатов намного ниже

Француз накануне выиграл спринтерскую гонку на этапе в Контиолахти.
06 марта 2022 14:45
автор: Александр Бойченко

Французский биатлонист и лидер этого сезона Кубка мира Кентен Фийон-Майе считает, что в отсутствие российских и белорусских биатлонистов плотность результатов в биатлоне существенно снизилась.

«Оставлю расчеты на вас (смеется)! Мне очень нравится, что я могу правильно подготовиться к гонкам и стрелять чисто. За меня будут говорить гонки, а не очки, потому что я могу влиять только на свои выступления, а не на соперников. Моя цель – получать удовольствие от гонок.

Конечно, в целом без братьев Бе, Латыпова, Смольского и прочих плотность результатов на финише несколько ниже», - цитирует француза Nordic Magazine.

В нынешнем сезоне Фийон-Майе идет на первом месте в общем зачете Кубка мира с 636 очками. Ближайший преследователь - его соотечественник Эмильен Жаклен (501). Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от оставшихся этапов Кубка мира по решению IBU.

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