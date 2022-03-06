Кебингер выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Австрии

Ханна Кебингер выиграла масс-старта на этапе Кубка IBU, который проходил в австрийском Ленцерхайде.

Немецкая биатлонистка преодолела дистанцию за 34 минуты и 2 секунды. На огневых рубежах Кебингер допустив всего один промах.

Серебро завоевала Йенни Энодд из Норвегии. Она допустила два промаха и уступила немке 27,5 секунды.

Тройку призеров замкнула француженка Лу Жанмонно (+37,1), которая ни разу не промахнулась.

Восьмой этап пройдет в итальянском Риднау-валь-Риданна с 10 по 13 марта.