Кебингер выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Австрии

Ханна Кебингер выиграла масс-старта на этапе Кубка IBU, который проходил в австрийском Ленцерхайде.
Немецкая биатлонистка преодолела дистанцию за 34 минуты и 2 секунды. На огневых рубежах Кебингер допустив всего один промах.
Серебро завоевала Йенни Энодд из Норвегии. Она допустила два промаха и уступила немке 27,5 секунды.
Тройку призеров замкнула француженка Лу Жанмонно (+37,1), которая ни разу не промахнулась.
Восьмой этап пройдет в итальянском Риднау-валь-Риданна с 10 по 13 марта.
источник: «Советский спорт»