Тренер сборной России рассказал об отстранении команды на юниорском Чемпионате мира в США

Тренер сборной России по биатлону Владимир Брагин рассказал о том, каким образом национальную команду отстранили от соревнований в Солджер-Холлоу в рамках юниорского Чемпионата мира-2022

«После официальной тренировки накануне эстафет Макс Кобб передал нам решение исполкома IBU о том, что нас отстраняют от соревнований. Всё было сделано очень вежливо – «извините, мы сожалеем, но другого решения нет». Так наши соревнования преждевременно закончились без эстафет. Мы смотрели их на следующий день. Думаю, могли бы поучаствовать в распределении призовых мест у ребят», — цитирует Брагина пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, что соревнования в Солджер-Холлоу проходили с 23 февраля по 3 марта. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, которая завоевала 10 медалей разного достоинства. Сборная России не смогла завоевать награды.