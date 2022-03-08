Биатлонистка Экхофф намерена продолжать карьеру, но не уверена в участии в Олимпиаде-2026

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Тириль Экхофф рассказала, как долго она планирует продолжать свою спортивную карьеру.

«Есть определенные цели, которые я перед собой поставила. Прямо сейчас я не могу заглянуть на четыре года вперед, зато могу смотреть на несколько лет вперед. Я хочу развиваться. Мой последний сезон пошел немного наперекосяк, я расставилa неправильные приоритеты. Черт, это будет мой последний год? Я не могу себе этого представить», - приводит слова Экхофф TV2.no.

В текущем сезоне норвежка занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира, но зато выиграла на Олимпиаде в Пекине по одной медали разного достоинства.