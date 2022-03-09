Алимбекова и Смольский вошли состав сборной Беларуси для участия в чемпионате и Кубке России

Тренерский штаб сборной Белоруссии определился с составом для участия в Кубке России и чемпионате России:
Соревнования пройдут в Тюмени и Уфе.
Напомним, что МОК рекомендовало отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Сборная Белоруссии:
Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Иван Тулатин, Илья Авсеенко, Александр Кошин, Степан Данилов.
Женщины: Динара Алимбекова, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская.
Как сообщает пресс-служба СБР, Алимбекова, Лещенко и Смольский выступят только на Кубке России в Уфе (12-16 марта).
В Тюмени (30 апреля - 3 апреля) к команде присоединятся Анна Сола и Сергей Бочарников.
источник: Союз биатлонистов России (СБР)