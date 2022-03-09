Тихонов назвал предателями биатлонистов, которые сменят гражданство во время изоляции России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов встретил в штыки возможную смену гражданства российскими биатлонистами из-за запрета выступать на международных турнирах.

«Если наши биатлонисты начнут менять гражданство в такой ситуации, это станет настоящим предательством. Верю, они достаточно серьезные люди и не пойдут на такой шаг.

Сейчас необходимо наоборот доказать, что мы сильны, и быть за свою страну несмотря ни на что. Мы ведь в свое время никуда не разъехались и были настоящими лидерами. Вот и нынешнее поколение должно хранить верность своей Родине до конца», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

Добавим, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от выступления в соревнованиях под своей эгидой после публикации рекомендаций МОК.