Фийон Майе одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстонии

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем спринта в рамках этапа Кубка мира в эстонском Отепя.

Отметим, что 29-летний спортсмен финишировал с результатом 22 минуты 27,4 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял норвежец Стурла Легрейд, проигравший победителю 7,2 секунды (без промахов). Тройку лучших замкнул представитель Германии Бенедикт Долль (+11,1; без промахов).

Добавим, что ранее российские спортсмены не были допущены к оставшимся гонкам текущего сезона Кубка мира. Решение об отстранении России от соревнований было принято Исполкомом Международного союза биатлонистов (IBU).