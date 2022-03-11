Француженка Симон одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Отепя

Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу на девятом этапе Кубка мира в эстонском Отепя (Эстония).

Спортсменка допустила один промах на двух огневых рубежах и опередила ближайшую преследовательницу на 11 секунд - серебряную медаль выиграла немка Ванесса Фойгт. На третьем месте расположилась представительница Норвегии Каролин Кноттен (+12,8; 1 промах).

Добавим, что лидер общего зачета Кубка мира норвежка Марте Ройселанд стала десятой с двумя промахами (+35,5).

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Отепя, Эстония

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жулия Симон (Франция) – 20.45,8 (1 промах).

2. Ванесса Фойгт (Германия) +11,0 (0).

3. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +12,8 (0).

4. Денизе Херрман (Германия) +16,1 (1).

5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +21,9 (1).