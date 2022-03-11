Польская биатлонистка Гвиздонь побила рекорд Бьерндалена

Победительница этапов Кубка мира польская спортсменка Магдалена Гвиздонь побила рекорд легендарного норвежского биатлониста Уле-Айнара Бьерндалена по количеству сезонов, проведенных на Кубке мира.

На финише спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Отепя Гвиздонь был лишь 66-м, показав 55-й ход, отстав от лидера на 1 минуту 37,1 секунды. Впервые в этом сезоне Магдалена вернулась в основу сборной, чтобы зафиксировать сразу два достижения. Рекорд по количеству сезонов в Кубке мира теперь принадлежит польке и равен 27. Кроме того, 42-летняя Гвиздонь стала самой возрастной биатлонисткой на соревнованиях в этом сезоне.

Дебют Гвиздонь на Кубке мира пришелся на сезон 1995/96. Магдалена является единственной польской биатлонисткой, которая одерживала победы на этапах Кубка мира - в 2013 и 2016 годах.