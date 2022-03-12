Каминский оценил идею проводить совместные гонки с лыжниками

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о возможных совместных соревнованиях с лыжниками.

«Мне как человеку, который очень долго проработал в лыжах, идея проводить совместные гонки с лыжниками, как это делают норвежцы перед началом каждого сезона, близка и понятна.

Не думаю, что биатлонисты как-то повысят тот уровень конкуренции, к которому привыкли в лыжных гонках, но попробовать себя с кем-то сравнить полезно всегда. Особенно это касается тех ребят, которые показывают в биатлоне наиболее быстрый ход. Понятное дело, побороться с Александром Большуновым невозможно, но пободаться с остальными тому же Кариму Халили может оказаться под силу», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, 12 марта в Уфе стартует финал Кубка России по биатлону, в котором примут участие практически все участники Олимпийских игр в Пекине, отстраненные от международных соревнований. Кроме того, на турнир приедут и белорусские спортсмены, также пострадавшие от санкций IBU.

После этого биатлонисты возьмут старт в Тюмени на открытом чемпионате России.