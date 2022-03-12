«Это был исторический момент». Белорус Смольский - об участии в чемпионате и Кубке России

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал свое выступление на Кубке СБР, а также ситуацию с отстранением россиян и белорусов от международных соревнований.

«О политических моментах говорить не буду, и так все в курсе. Неприятно, конечно, такое осознавать, что мы теряем хорошую форму. Я занимал высокую позицию в рейтинге. Это даже не деньги, не слава, это был исторический момент. Мы работали с большим акцентом на Олимпийские игры, поэтому обидно терять такую форму, но благодаря российскому биатлону можем участвовать в таких соревнованиях.

Отстранение - это неприятный момент. Не хочется об этом много говорить, но, думаю, люди, которые отстраняли, понимают, насколько это больно. Были мысли уйти раньше в отпуск: я хотел провести восстановление, но решил еще немного посоревноваться», - приводит слова спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Смольский стал победителем спринтерской гонки в Уфе. Второе место занял его соотечественник Дмитрий Лазовский. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, с одним промахом отставший от Смольского на 50 секунд и завоевавший бронзовую награду.