«Где мои лыжи? Не знаю». Логинов - о проблемах с инвентарем

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке в рамках финала Кубка СБР в Уфе.

«Планировал пройти с той скоростью, чтобы не было западения. Чтобы можно было на финишном круге отработать подъем. Рад что не провис. Скольжение было не самое лучшее, но состоянием на данный момент я доволен.

Сегодня большая разница в инвентаре была, моего инвентаря не было, так что я не переживаю по этому поводу. Где мои лыжи? Не знаю. Надеюсь, что побегаю на них еще.

Было настолько приятно сегодня слышать всплеск голосов на каждый выстрел - рад, что это возвращается», - приводит слова биатлониста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, по итогам гонки Логинов стал лучшим из россиян, с одним промахом заняв третье место. Победителем стал белорус Антон Смольский, серебро завоевал его соотечественник Дмитрий Лазовский.

Белорусские спортсмены получили приглашение принять участие в финале Кубка России в Уфе и чемпионате страны в Тюмени после того, как IBU отстранил обе сборные от международных соревнований.