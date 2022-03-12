«Белорусы нас обыграли». Халили - о результатах спринта в Уфе

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Карим Халили прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке в рамках Кубка СБР в Уфе.

«Хотелось бы результат получше, ход побыстрее и стрельбу почище. Хорошо, что у нас есть возможность соревноваться. Столько болельщиков - пока остается наслаждаться атмосферой. Белорусы нас обыграли. Показывают, что форма у них сейчас хорошая.

Я выходил со штрафного круга, а Даниил Серохвостов заходил туда. Посмотрели друг на друга, обменялись парой слов - у кого сколько промахов. Потом уже ушли на трассу», - приводит слова спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Халили с двумя промахами занял девятое место. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший третьим.

Выиграл гонку белорус Антон Смольский, серебро завоевал его соотечественник Дмитрий Лазовский.

Белорусские спортсмены получили приглашение принять участие в финале Кубка России в Уфе и чемпионате страны в Тюмени после того, как IBU отстранил обе сборные от международных соревнований.