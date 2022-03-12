Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал провальное выступление в спринте на Кубке СБР, который проходит в Уфе. Спортсмен занял 25-е место.

«Паршиво. Не получилось сегодня. Ничего не буду говорить. Что бы не сказал - будет звучать как оправдание», - приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Добавим, что Александр Логинов занял третье место в спринте. Победу одержал представитель Белоруссии Антон Смольский. На второй строчке расположился еще один белорус Дмитрий Лазовский.

Отметим, что в турнире разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства ведут борьбу за награды Кубка СБР.