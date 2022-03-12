Антон Бабиков: Не знаю, как в лыжах, но в биатлоне норвежцы уважают русских

Чемпион мира в эстафете и победитель этапов Кубка мира Антон Бабиков поделился своим мнением относительно отстранения сборной России от международных соревнований на неопределенный срок.

«Позитивного вообще в этой ситуации мало. Адекватные люди понимают, что с нами на Кубке мира было бы лучше – большой спортивной семьёй, в которой нет места политике, в которой все друг друга уважают. Так что иностранцы пишут, поддерживают. Не знаю, как у лыжников, но в биатлоне норвежцы нас уважают.

Я верю, что мы в следующем сезоне будем выступать на международной арене. А как не верить? Верю, что люди поймут друг друга, найдут точки соприкосновения, и мы будем выступать», - приводит слова Бабикова «Чемпионат».

Напомним, что в нынешнем сезоне Бабиков побеждал на этапе Кубка мира в Антхольце - в индивидуальной гонке. Однако эта победа не позволила ему попасть в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.