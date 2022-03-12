Даниил Серохвостов: Круто, что люди пришли. Раньше на Кубке тебе только тренеры орали

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил свое выступление в спринтерской гонке в рамках Кубка СБР в Уфе.

«Я неплохо шел, но 13-е место на финише с тремя промахами – такой себе результат. На следующей гонке буду стараться заехать повыше. Вообще, перед гонкой было ощущение, что ноги очень быстрые, но на третьем круге мне дало по ним, и дальше было не так быстро. Но я делал работу на сборе, ощущал себя отлично. Думал, что здесь побегу так быстро, как никогда.

На Кубке России такой поддержки никогда не было. Круто, что люди пришли, что они болеют, поддерживают от старта до финиша. Побольше бы таких стартов в России. Раньше на Кубке страны на трассе тебе только тренеры орали, и никакой поддержки.

Смольский в такой форме будет вне конкуренции? На самом деле, да», - приводи слова Серохвостова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Серохвостов с тремя промахами занял 13-е место. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший третьим.

Выиграл гонку белорус Антон Смольский, серебро завоевал его соотечественник Дмитрий Лазовский.

Белорусские спортсмены получили приглашение принять участие в финале Кубка России в Уфе и чемпионате страны в Тюмени после того, как IBU отстранил обе сборные от международных соревнований.