Дмитрий Васильев - о Латыпове: На Кубке России проблема со стрельбой у Латыпова никуда не делать

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об итогах мужского спринта на Кубке СБР в Уфе (Башкортостан). Победу одержал белорус Антон Смольский, второе место на счету у Дмитрия Лазовского, бронза - у Александра Логинова.

«У Латыпова и Серохвостова есть проблемы со стрельбой. У Латыпова они появились ещё перед Олимпиадой. Я говорил, что на это надо обращать внимание, очень осторожно ставить Эдуарда. К сожалению, я не был услышан Каминским, и проблемы со стрельбой проявились именно в эстафетах.

На Кубке России проблема со стрельбой никуда не делась. У всех была разная подготовка, многие готовились к Олимпиаде, и форма уже прошла», — сказал Васильев «Чемпионату».

Отметим, что в турнире разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства ведут борьбу за награды Кубка СБР.