Тренер сборной России: Я не думаю, что у Латыпова появился какой-то комплекс

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал неудачную стрельбу подопечных в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Спортсмен занял 25-е место, допустив четыре промаха.

«Я не думаю, что у Латыпова появился какой-то комплекс. Мы дали ему возможность отдохнуть, но по российской традиции у него было много встреч, приятных хлопот после Олимпиады, и стрелковый потенциал Латыпова полностью рассыпался», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что Александр Логинов занял третье место в спринте. Победу одержал представитель Белоруссии Антон Смольский. На второй строчке расположился еще один белорус Дмитрий Лазовский.

Отметим, что в турнире разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства ведут борьбу за награды Кубка СБР.