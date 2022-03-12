«Сделайте правильный выбор». Тихонов - о предстоящем избрании главы СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с речью в преддверии выборов президента СБР.

«Нуждов заявил, что готов вывести биатлон на новый уровень. А чем он занимался раньше, почему не вывел его в прошлые годы? Он занимался интригами - сначала хвалил Драчева, потом начал поливать его, затем хвалил Майгурова, но и он стал плохим. Интриганы никогда доброго дела не делали, мне из регионов звонят, говорят, что где-то Нуждов форму подарит, где-то еще что-то, но на этом все. Его обещания ничем не подкреплены.

Я обращаюсь ко всем регионам. Подумайте, человек без специального образования, не занимался биатлоном. Сделайте правильный выбор. Этот тренерский состав способен работать, если им не будут мешать, если будет материальная база», - приводит слова Тихонова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, выборы пройдут летом во время запланированной отчетно-выборной конференции СБР.

Ранее IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В настоящее время СБР совместно с ОКР готовит иск в CAS, чтобы оспорить это решение.

Участники Олимпийских игр в Пекине от обеих стран в это время выступают на Кубке СБР в Уфе. Позже они примут участие в чемпионате России в Тюмени.