Казакевич - о победе в спринте на Кубке СБР: Давно у меня не было чистой стрельбы

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свою победу в спринте на Кубке СБР, который проходит в Уфе.

«Когда я уходила с рубежа, Шашилов хлопал в ладоши: давно у меня не было чистой стрельбы. Так что тренер сегодня радовался вместе со мной», - приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

На втором месте расположилась еще одна россиянка Кристина Резцова. Тройку лучших замкнула представительница Белоруссии Ирина Лещенко.

Отметим, что в турнире разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства ведут борьбу за награды Кубка СБР.