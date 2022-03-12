Кристина Резцова: Важно не победить, а кайфануть

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в эстафете Кристина Резцова прокомментировала свое выступление в спринтерской гонке в рамках Кубка СБР в Уфе.

«Я сегодня выиграла медаль, серебряную, а не проиграла золото. Я очень довольна. Но не было той легкости, которую ты набираешь от старта к старту. В принципе в таком состоянии, которое есть сейчас, я хорошо пробежала. Супер, что это всё в борьбе и нет таких огромных отрывов.

Сегодня было интересно, второе место - это отличный результат. Если честно, я вообще не видела выступление Ирины. Я вообще случайно узнала, что не первая. У меня автограф, автограф, интервью, поэтому я и не видела.

Насколько важны болельщики? Это классная атмосфера, от которой мы отвыкли. Важно победить? Важно кайфануть!», - приводит слова Резцовой телеканал «Матч ТВ».

Напомним, победу одержала Ирина Казакевич. Тройку лучших замкнула представительница Белоруссии Ирина Лещенко.

Отметим, что в турнире разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства ведут борьбу за награды Кубка СБР.